Zalandos Weg nach Oben: Kleider machen Beute - WALULIS

Zalando - jetzt wird geschrien! Der Kleiderhändler hat als Start Up begonnen und beliefert nun fast ganz Europa. Da haben sich inzwischen bei all dem Erfolg aber auch ein paar Skandälchen eingeschlichen. Oder sogar fast Skandale! Denn was dem guten Deut...

6 min 6 min 25.11.2019 25.11.2019 Video verfügbar Video herunterladen