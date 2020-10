Brexit-Chaos: Ist ein Ende in Sicht? - WALULIS DAILY

Brexit, Brexit, immer wieder Brexit! 10 Tage nur noch bis wir das Thema endlich los sind? Naja, nicht so ganz - so wirklich weiß immer noch niemand bescheid. Boris Johnson hat sich jetzt mal wieder an die EU gewandt und - siehe da - tatsächlich eine Fri...

8 min 8 min 21.10.2019 21.10.2019 Video herunterladen