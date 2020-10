Die Leichtathletik-WM in Katar - WALULIS DAILY

Die Leichtathletik-WM in Katar, eigentlich der edle Kampf um Medaillen. Aber die Veranstaltung wird zu einer einzigen Katar-strophe. Es ist so heiß in Doha, dass die Sportler zusammenbrechen, bei 40 Grad im Schatten kein Wunder. Und da soll 2022 die Fuß...

9 min 9 min 01.10.2019 01.10.2019 Video herunterladen