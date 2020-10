Seehofer vs. Gamer: Die aktuelle Fail-Debatte - WALULIS DAILY

Horst Seehofer- wir kennen ihn, wir lieben ihn. Nun hat er behauptet, die "Gamer- Szene" müsste stärker in den Blick genommen werden, weil sie Rechtsextremisten wie den Attentäter in Halle begünstigen. Was da dran ist, zeigen wir heute.

10 min 10 min 17.12.2019 17.12.2019 Video herunterladen