US-Wahlkampf immer lächerlicher: Jetzt gibt's auf die Fresse - WALULIS DAILY

Donald Trump wechselt in den Panik-Modus! Der US-Wahlkampf ist in der entscheidenden Phase - und gerade sieht es schlecht aus für den Präsidenten. Darum fährt er nochmal all seine Moves auf. Wir zeigen euch, wie Donald Trump kurz vor der Wahl sogar noch...

8 min 8 min 19.10.2020 19.10.2020 UT UT Video herunterladen