Wendler-Show und "Globo-Homo-Elite": So schwurbelt AUF1 - WALULIS DAILY

Der Wendler ist wieder da! Und zeigt sich stolz im Interview mit AUF1. Was sich der Wendler in seinem Schwurbel-Interview Bescheuertes wünscht. Und was den Schwurbel-Sender AUF1 so lustig und gleichzeitig so gefährlich macht - jetzt bei Walulis Daily!

