Flucht nach Europa – Lesbos am Limit

„Welcome to Prison“ steht auf der Wand eines Flüchtlingscamps auf der Mittelmeerinsel Lesbos. Moria ist ein Camp, das für 3000 Menschen ausgelegt war und in dem aktuell rund 9000 Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen leben. Was läuft falsch an den...

