RABIAT I Geld. Macht. Glück. I Reportage

Was macht das mit einem, wenn man mit 30 schon Millionär ist? Was ist eigentlich Luxus? Was kann man sich von Geld kaufen? Für Antworten auf diese Fragen reist Steffen Hudemann durch Deutschland und die Schweiz. In Sankt Moritz feiert sich der Geldadel ...

Videolänge: 44 min Datum: 13.05.2018 Video herunterladen