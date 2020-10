So leben Flüchtlinge in den Elends-Baracken von Belgrad

Minus drei Grad, keine Duschen, keine Toiletten, keine Heizung. So leben ca. 1500-2000 Flüchtlinge mitten in Belgrad in Baracken. Katastrophale Lebensbedingungen. Viele wollen so schnell es geht weiter, aber die geschlossene Balkanroute macht ihnen ein...

12 min 12 min 30.01.2017 30.01.2017 Video herunterladen