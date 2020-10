Waldsterben – Wie schlimm es wirklich ist und was wir tun können

Unseren Wäldern geht es beschissen. Trockenheit, Brände, Schädlingsinvasionen. Ist das schon das „Waldsterben 2.0"? Und wenn ja, was können wir dagegen tun? Unsere Reporterin Toni Schanze schaut sich die tristen Waldbrangebiete in Brandenburg an, geht ...

17 min 17 min 17.10.2019 17.10.2019 UT UT Video herunterladen