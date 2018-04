Begleitung auf dem letzten Weg

Zu Besuch im Diakonie-Hospiz Wannsee: Die 94-jährige Gerda Dorowski erzählt Dietrich Grönemeyer, warum sie ihre letzten Tage hier verbringt. Quelle: ZDF/Christian Schnelting

Zuhören, egal, ob es um Glaubensfragen geht oder um profane Alltagsdinge, Wünsche erspüren oder auch mal gemeinsam schweigen, all das kann zu den Aufgaben von Sterbebegleitern gehören. Ein selbstloser Einsatz, bei dem die mittlerweile rund 80.000 Ehrenamtlichen in Deutschland oft von Hospiz-Einrichtungen unterstützt werden. Doch viele Sterbebegleiter berichten auch davon, wie bereichernd ihre Erfahrungen in der Betreuung Sterbender sind. Denn sie können ihre eigene Haltung zum Tod überprüfen und das Leben neu wertschätzen.



Dietrich Grönemeyer erfährt bei seinen Begegnungen am Karfreitag, wie wichtig es ist, Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten - und wie hilfreich und gewinnbringend es sein kann, den Tod als Teil des Lebens zu erfahren und zu akzeptieren.