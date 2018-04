10 Fakten zum Christentum

Christliche Missionare verbreiteten die frohe Botschaft. Auf solchen Römerstraßen, den Super-Highways der Antike, gelangten sie bis in alle Winkel des riesigen Imperiums. Quelle: ZDF/Tom Kaiser

Wodurch wurde der Glaube an "Christus, den Erlöser" im antiken "Supermarkt der Religionen" zum unschlagbaren Angebot? Und wieso waren Märtyrer die beste Werbung für den neuen Glauben? Wann wurden die Nachfolger des Fischers Petrus zu Päpsten? Und was war so Tiefgreifendes vorgefallen, dass es mit Orthodoxen und Protestanten zu den zwei großen Abspaltungen in der Geschichte des Christentums kam?



Am Ende sind es zehn Fragen, deren Beantwortung auch Christen ins Schwitzen bringen dürfte. Eben die zehn ultimativen Punkte zum Christentum - alles, was man über das Christentum wissen muss.