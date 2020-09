Familie Lütgenhaus – Leben mit Behinderung (3)

Momentan ringt die 45-Jährige mit der Krankenkasse. Ein Elektrorollstuhl würde Kjell viel Selbstständigkeit zurückgeben. Mietwohnung und Auto sind nicht behindertengerecht. Kjell ist Schalke-Fan und feuert am liebsten seine älteren Brüder vom Spielfeldrand an.



Mutter Sandra kümmert sich hauptsächlich um Kjells Pflege. Die Geschwister Julien (12) und Keanu (11) helfen, so gut sie können. Vater Andreas arbeitet im Schichtdienst und kann sehr schlecht mit der Krankheit Muskeldystrophie Duchenne umgehen.



In drei Teilen berichtet "Menschen – das Magazin" über das Leben von Familie Lütgenhaus. Die beiden weiteren Folgen wurden am 15 Juni und am 31. August 2019 ausgestrahlt. Am 8. November wird in der Reihe "besonders normal" die Dokumentation über Familie Lütgenhaus in 3sat gesendet.