Menschen - das Magazin vom 24. Oktober 2020

Torwarttrainer Sven sitzt im Rollstuhl und macht mit einem Trainerteam die Fußballer mit und ohne Behinderung ehrenamtlich fit für die Spiele. 2020 wurde das gesamte Trainerteam mit dem Kölner Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Bundesweite Berühmtheit erlangte die Inklusionsfußballmannschaft Germania Zündorf im Juni 2019 dank eines Tores des Spielers Daniel Yamaci. Der 35-jährige Torschütze hat das Downsyndrom. Sein Jubel über den Treffer war so ansteckend, dass er die gesamte Mannschaft mitgerissen hat. Das Jubel-Video wurde in den sozialen Netzwerken über 25 Millionen Mal geteilt.



Mit der Unterstützung des ZDF und der "Aktion Mensch" würdigt das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement jährlich die vielen Ehrenamtlichen, ohne die die Gesellschaft nicht so vielfältig und stark wäre.