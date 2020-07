Menschen - das Magazin vom 25. Juli 2020

In Büsum in Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren viel investiert worden. Der Touristenort an der Nordsee hat eine riesige neue Deichanlage bekommen, die den Ort vor den Fluten der Nordsee schützen soll. Dabei wurde der Deich höher und der Weg obendrauf breiter und komfortabler - ausgedehnte Spaziergänge sind so kein Problem mehr. Auch zur Familienlagune, die geschützt Wassersport möglich macht und der ideale Einstieg für Wattwanderungen ist. Rollstuhlfahrer kommen überall super hin, sagt der 78-jährige Hans Böttcher, der die Stadt bei den Maßnahmen beraten hat. So sei eben viel entstanden, so Böttcher.