Menschen - das Magazin vom 26. Juni 2021

Schrade kann sich seit einem Schlaganfall und einer Krebserkrankung nicht mehr allein versorgen. Angehörige, die ihn zu Hause pflegen, gibt es nicht. Statistisch gesehen fällt er in die Kategorie der etwa 400 000 Pflegefälle unter 59 Jahren.



Siegfried Schrade verschwindet in der Statistik. Viele wie er sind zu eingeschränkt, um sich selbst zu versorgen, aber zu fit und mobil, um den Lebensalltag mit Hochbetagten zu verbringen. Zwar gibt es Heimplätze für die sogenannte "Junge Pflege" in Deutschland – doch die Plätze sind rar, die Wartelisten lang.