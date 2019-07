Jedes Jahr rufen behindert-politische Aktivisten Ende Juni dazu auf, gemeinsam gesellschaftliche Werte zu hinterfragen, wie beispielsweise die Kritik an Deutschlands Psychiatrien. "Menschen - das Magazin" begleitet mit Sandra Olbrich die diesjährige Parade.



Die ZDF-Moderatorin lernt Menschen wie den 61-jährigen Lutz kennen, der als schwuler Mann mit Behinderung doppelte Diskriminierung erlebt hat. Heute lebt er mit seinem Partner in einem Berliner Mehrgenerationenhaus in einer Pflege-Wohngemeinschaft für Schwule und Lesben.