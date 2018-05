Baasner: Indem man grundsätzlich nach drei Kategorien unterscheidet: Zum einen die Menschen, die politisches Asyl verdienen, da sie in ihrem Heimatland verfolgt werden. Dann die Flüchtlinge, die nach der Genfer Konvention in anderen Ländern Schutz erhalten, weil in ihrem Land Krieg herrscht, wie in Syrien oder Afghanistan. Und die dritte Gruppe, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben, Arbeitsplätze oder sonstigen Gründen aus ihrem Herkunftsland emigrieren. Derzeit vermischen wir all diese Gruppen beim Thema Asyl, das ist ein Problem. Schaffen wir es, diese Gruppen zu trennen, wäre eine Diskussion über ein gemeinsames Einwanderungsgesetz möglich.