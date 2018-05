ZDFtivi | 1, 2 oder 3 - 6. Schritt: Holzstäbchen in das Glas eintauchen (7/10)

Jetzt kommt euer Holzstäbchen mit dem Zucker zum Einsatz (Schritt 1). Klemmt das Stäbchen in eine Wäscheklammer und taucht das Stäbchen in das Glas. Achtet darauf, dass ihr die Klammer so über den Glasrand legt, dass nichts hineinfällt. Damit kein Staub in das Glas gelangen kann, deckt ihr es mit einem Stück Küchenrolle oder Backpapier ab. Stellt das Glasgefäß nun an ein sicheres und ruhiges Plätzchen.