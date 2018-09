Wenn du anfängst, unter dem Druck einer Challenge-App zu leiden, ist das sehr ungesund. Lass dich deshalb von diesen Trends nicht zu sehr beeinflussen. Nicht jeder kann sich das an- oder abtrainieren, was in den Apps versprochen wird. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm! Sport soll Spaß machen, aber dein Alltag und dein Lebensgefühl sollten nicht davon abhängen. Es gibt auch spaßige Challenges, die du vielleicht mit deinen Freunden zusammen machen kannst.