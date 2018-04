In kostenlosen Online-Spielen werden dir häufig In-Game-Käufe angeboten. So kannst du zum Beispiel Diamanten, Werkzeuge oder Energie für deine Spielfigur kaufen und so den Spielverlauf beschleunigen. Diese In-Game-Käufe musst du mit echtem Geld bezahlen. Deshalb sind viele der scheinbar kostenlosen Spiele, so genannte Free-to-play-Spiele, gar nicht umsonst. Oft sind es gerade die interessantesten Funktionen des Spiels, für die du dann bezahlen musst.