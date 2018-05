Veröffentliche nur, was du auch jedem zeigen würdest. Was du heute witzig findest und postest, kann dir am nächsten Tag schon peinlich sein. Du hast keine Kontrolle darüber, was andere Nutzer mit deinen Bildern und Videos machen. Sie können von anderen kopiert und in allen sozialen Netzwerken geteilt werden. Und dort kann jeder, der will, hässliche Kommentare dazu schreiben.