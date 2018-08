Was sind persönliche Daten?

Persönliche Daten sind dein Name, dein Geburtsdatum, deine Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, aber auch Informationen über deine Interessen und Vorlieben. Einige Apps greifen, während du sie nutzt, auch auf dein Telefonbuch, dein Mikrofon, deine Kamera oder dein Fotoalbum zu. Dein Standort wird von Apps ebenfalls häufig abgefragt und protokolliert.