Holt euch Pippis Verkleidungstipps!

Pippis Original-Oberteil

Quelle: ZDF

Zieht euch ein großes helles T-Shirt an, das euch über den Po reicht. Darüber tragt ihr eine Schürze, die hinter dem Rücken über Kreuz befestigt wird. Die Schürze könnt ihr aus einer alten Bluse machen, wenn ihr die Ärmel ab- und die seitlichen Nähte auftrennt. Dann schneidet ihr in der Mitte das Rückenteil auf und befestigt das linke Band am rechten Schürzenrand und das rechte Band am linken. Die aufgesetzten Taschen sind bei Pippi immer rot und weiß kariert.