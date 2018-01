Rhythmus liegt ihm im Blut! Seit er ein kleines Kind ist, trommelt er auf allem, was einen Ton abgibt. Vor zweieinhalb Jahren kam er aus dem Irak nach Deutschland und hat hier zum ersten Mal an einem Schlagzeug gesessen. Seitdem nutzt er jede freie Minute an den Drums. Dabei ist ihm auch sein Style sehr wichtig. Nicht nur dass seine Haare perfekt liegen – auch die Klamotten sollen cool und ausgeflippt sein.