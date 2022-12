Wieviel CO2 steckt in einer Jeans?

In unseren Schränken stapeln sich Hosen, Shirts und Pullover. Deutsche kaufen 40-70 Kleidungsstücke im Jahr. Unglaublich! Bei der Herstellung von Kleidungsstücken entsteht an ganz vielen Stellen CO2. Besonders viel bei Jeans, die sind richtige Weltenbummler.

Denn die Baumwolle für den Jeansstoff kommt aus warmen Ländern wie Indien oder Kasachstan. Verarbeitet wird sie aber dort, wo die Arbeitskräfte billig sind: In der Türkei wird die Baumwolle zu Garn gesponnen, in Taiwan in Webereien der Jeansstoff hergestellt, in Tunesien der Stoff mit Farbe aus Polen gefärbt und in China die Jeans genäht.

Bis du sie in Deutschland kaufen kannst, hat eine Jeans oft eine lange Reise von 50.000 Kilometern oder mehr hinter sich. Bei der Herstellung und beim Transport entsteht viel CO2. Im Durchschnitt 23,5 Kilogramm CO2 pro Jeans!

Und wenn du die Jeans Zuhause wäschst und vielleicht auch noch bügelst, entsteht wieder CO2.