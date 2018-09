ZDFtivi | Checkpoint - Folge 22

Was tun, wenn der Herd kaputt ist? Man baut einfach ein Auto um und versucht so die Würste zu wärmen. Um zu klären wie man Obst heil in die Schule bringt, spielt das Testteam Basketball mit einem Ranzen. Eine Nylonstrumpfhose hilft ihnen bei der Lösung …