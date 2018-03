ZDFtivi | Die Biene Maja - Walter hat den Durchblick

Fliege Walter verliert seine Brille. Willi findet sie und schnappt sich Walters Brille. Auch Maja will wissen, was durch Walters Brille zu sehen ist. Doch die Brille fällt in ein Töpfchen mit Bienenharz. Wer schafft es, die Brille wieder zu säubern?