Chinedu lacht den ganzen Tag. Vielleicht liegt es daran, dass er schon zum Frühstück leckeres Vanilleeis verspeist. In seiner Freizeit moderiert er eine Radiosendung in einem Krankenhaus und dreht coole Videos fürs Netz. Später möchte Chinedu mal Schauspieler werden. Wollt ihr noch mehr erfahren? Dann schaut euch seine Homestory an!