"Mein ZDFtivi" ist dein persönlicher Bereich in der ZDFtivi-App. Hier findest du alle deine Lieblingssendungen, deine gemerkten Inhalte und alles, was du schon gesehen hast. Du kannst auch Videos genau an der Stelle weiterschauen, die du angefangen hast, aber nicht bis zum Ende geschaut hast.



Wenn deine Eltern dich bei "Mein ZDFtivi" anmelden, kannst du dir eine Figur auswählen, die du dann im Bereich "Mein ZDFtivi" siehst und auch in der Hauptnavigation unten in der App.



Kurz: Mit "Mein ZDFtivi" kannst du dir die App so gestalten, wie du sie magst. Du kommst in den Bereich, indem du unten in der Hauptnavigation der App auf "Mein ZDFtivi" tippst.