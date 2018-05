"Mein ZDFtivi" ist euer persönlicher Bereich bei zdftivi.de. Hier findet ihr alle eure Lieblingssendungen, eure gemerkten Inhalte und alles, was ihr schon gesehen habt. Ihr könnt auch Videos genau an der Stelle weiterschauen, die ihr angefangen habt zu schauen, aber nicht bis zum Ende.

Wählt euch eine Figur aus, die ihr dann im Bereich "Mein ZDFtivi" seht. Kurz: Mit "Mein ZDFtivi" könnt ihr euch ZDFtivi so gestalten, wie ihr es mögt. Um die Vorteile von "Mein ZDFtivi" nutzen zu können, müsst ihr angemeldet sein (Wie das geht, erfahrt ihr im nächsten Punkt unter "Wie kann ich "Mein ZDFtivi" im Internet nutzen?").

Ihr kommt in den Bereich, indem ihr unten in der Hauptnavigation ganz oben auf der Seite zuerst auf "Mein ZDF" klickt und dann "Mein ZDFtivi" auswählt.

Mit eurem Kinderprofil für "Mein ZDFtivi" könnt ihr euch auch auf anderen Geräten anmelden, mit denen ihr die ZDFtivi-Angebote nutzt und so auf „Mein ZDFtivi“ und damit eure persönliche Merkliste und Lieblingssendungen zugreifen.