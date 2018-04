ZDFtivi | Löwenzahn - Du spinnst wohl! (2/9)

Damit zeigt man jemandem einen Vogel, zumindest hier bei uns. Nicht so nett also, denn hier geht es nicht um ein Haustier. In Nordamerika hingegen gilt das Tippen an die Stirn als anerkennende Geste und heißt so viel wie, hey, du bist echt clever.