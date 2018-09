ZDFtivi | Löwenzahn - Spaghetti-Eis (7/7)

Es hat die Welt wahrscheinlich nicht so sehr verändert wie andere Erfindungen, aber du findest sie in fast jeder Eisdiele: das Spaghetti-Eis. 1969 soll es in Mannheim vom Eismacher Dario Fontanello erfunden worden sein.