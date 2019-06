Bilderserie Planeten

ZDFtivi | Löwenzahn - Merkur (1/8)

Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem und der Sonne am nächsten. Von allen Planeten ist der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht auf dem Merkur am größten. Tagsüber kann es bis zu 430 Grad heiß werden, in der Nacht bis zu minus 170 Grad.