N 49° 25.515

E 08° 59.617



Beginne deine Suche am Wanderparkplatz "Steinernes Kreuz" oder am "Kirchelparkplatz" an der L590 zwischen Eberbach und Schwanheim. Gehe an der Heiligkreuzkirche vorbei. Dahinter findest du einen Waldweg. Ein Wegstein verrät dir: Du bist richtig! Weiter geht es auf dem Urwaldpfad. Nicht weit vom Strommast liegt das Versteck.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!