N 49° 19.555

E 12° 39.216



Die Löwenzahn-Tafel zeigt dir den Startpunkt. Also, Schuhe zubinden und auf geht’s! Folge dem Weg in den Wald - bestimmt entdeckst du viel Spannendes. Außerdem kommst du an einem Aussichtsturm und der Schrazelhöhle vorbei. Was passiert, wenn du hineinrufst? Sobald du an der Höhle bist, ist es gar nicht mehr weit. Bemooste Steine bieten übrigens ein prima Versteck.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!