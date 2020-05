N 50° 30.664

E 09° 13.762



Was macht ein Cache in einer Fertighausausstellung? Finde es heraus! Die Tour startet am Infozentrum auf dem Hoherodskopf. Du gehst am Portal vorbei und kommst direkt auf den Erlebnispfad. Der führt dich mitten durch den Wald. Und plötzlich ein Schild: Fertighausausstellung. Wer hier seine Häuser ausstellt und wo der Cache versteckt ist, findest du sicher heraus.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!