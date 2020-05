N 53° 19.723

E 13° 16.307



Deine Wanderung beginnt in den Serrahner Buchenwäldern. Auf deinem Weg entdeckst du in einem Tal zwischen hohen Bergen eine alte Mühle. Dann bist du richtig. Laufe weiter am Bach entlang und du gelangst zu einem Riesen. Wenn du den Schatz gefunden hast, kannst du dich am Abenteuerspielplatz in der Hängematte ausruhen.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!