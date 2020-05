N 51° 21.155

E 06° 16.881



In Nettetal-Hinsbeck in der Nähe der Hinweisschilder "Jugendherberge" und "Ferienhof" beginnt die Schatzsuche. Je näher du zum Wald kommst, desto näher ist der Schatz. Vorbei an einer Gaststätte siehst du ein Schild mit einer Kröte. Dort geht’s in den Wald. An einer Wegkreuzung solltest du nach dem Schatz suchen.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!