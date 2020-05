N 49° 57.360

E 07° 35.797



Startpunkt ist der Waldsee. Hast du den Ausblick genossen, geht’s weiter zum Geoerlebnispfad. Hier folgst du den Spuren eines Räubers. Vor über 200 Jahren hat der "Schinderhannes" sein Unwesen in diesem Wald getrieben. Kommst du deinem Ziel schließlich näher, achte auf einen alten Baumstumpf am Wegrand. In der Nähe könnte etwas versteckt sein.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!