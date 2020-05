N 51° 46.309

E 10° 43.351



Ganz in der Nähe des Bahnhofs der Brockenbahn in Drei Annen Hohne geht es los. Den Eingang zum Löwenzahn-Entdeckerpfad erkennst du am Löwenzahn! Auf dem Weg zum Cache kannst du Tierspuren lesen und dich auf die Träumerbank legen. Ein Tipp: Beim Waldmeomory-Spiel solltet ihr nicht nur nach den richtigen Pärchen suchen.



Viel Spaß bei der Schatzsuche.