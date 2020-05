Löwenzahn-Caches in Thüringen

N 51° 06.128

E 10° 28.774



Ein Urwald mitten in Deutschland? Genau den wirst du entdecken, wenn du dich im Nationalpark Hainich auf Schatzsuche begibst. Außerdem kannst du hoch in den Baumkronen auf einem Pfad den Wald und die Tiere von oben betrachten. Wenn du direkt an der Sitzgruppe „Gänsekropf“ bist, hast du den Schatz schon fast gefunden.



Viel Spaß bei der Schatzsuche!