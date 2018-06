Wenn das Wasser in den Schlauch strömt, folgt ihm das Licht. Da der Schlauch gebogen ist, kann es nicht in einer geraden Linie verlaufen. Es stößt an die Wände des Schlauchs und wird von diesen reflektiert. Der Schlauch leuchtet also, weil sich das Licht in ihm nicht geradlinig bewegen kann, sondern von einer Wand zur anderen hin und her geworfen wird.