Auf der Welt gibt es viele Metalle. Ohne sie wäre unser Leben in dieser Form nicht vorstellbar, denn sie stecken in ganz verschiedenen Alltagsgegenständen. Kupfer zum Beispiel leitet Wärme und Strom sehr gut. Das ist also ideal für unsere Heizungsrohre. Stahl ist super stabil. Kochtöpfe bestehen zum Beispiel aus Stahl oder auch das Waschbecken in der Küche kann aus Stahl sein. Anders ist das Metall Aluminium. Im Gegensatz zum Stahl ist es leicht. Es steckt in Verpackungen oder zum Beispiel auch in vielen Kosmetik-Artikeln.