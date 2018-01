Klick auf das Bild vom Mond und der Rakete links und druck es dir aus. Drücke nun deine Nase an das Kreuz in der Mitte des Bildes. Die Rakete muss dabei oben an deiner Stirn und der Mond unten am Kinn sein. Wenn du nun das Blatt drehst, sieht es so aus, als ob die Rakete langsam auf dem Mond zufliegt. Viel Spaß auf deiner Reise zum Mond!