Mehl, Salz, Eier und Milch verrühren. Den geriebenen Käse dazu, dann die weichen, kleingeschnittenen Kartoffeln und Möhren und die Kräuter untermischen. Am Schluss die Rote Bete in Würfel schneiden und dazu geben. Beim Schneiden der Rote Bete am besten eine Schürze anziehen, sie färben sehr.