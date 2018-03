Knochen verbiegen? Unmöglich! Knochen sind so stabil, dass sie nur unter sehr großer Belastung brechen oder sich verbiegen. Warum ist das so? Ein wichtiger Baustein ist Kalk. Er macht den Knochen so stark.

Mit diesem Experiment kannst du das Unmögliche möglich machen und deinen Freunden zeigen, dass du Knochen biegen kannst.