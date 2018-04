Im Tunnel kommt dein Laster voran! Quelle: ZDF

So geht's:

Mit einem Dosenöffner schneidest du beide Deckel von der Dose ab. Die scharfen Dosenränder beseitigst du mit der Feile.



Überlege dir die Tunnelstrecke, bevor du mit dem Buddeln anfängst. Beginne dann mit einem dosendicken Loch, das du schräg in den Sand gräbst. Um diesen Abschnitt deines Tunnels zu stützen, schiebst du die erste "Dosenröhre" hinein. Sei vorsichtig, die Kanten können immer noch scharf sein!



Das nächste Tunnelstück gräbst du tiefer in den Erd- oder Sandhügel, und schiebst dann die erste Dose tiefer und eine zweite hinterher. So arbeitest du dich immer weiter durch den Hügel.

Ist die Verbindungsröhre fertig, kannst du sie für den Verkehr freigeben!