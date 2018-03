Früher lebte das Wisent in ganz Europa. Doch irgendwann brauchten die Menschen Platz: für Äcker, um Pflanzen anzubauen und für Wiesen, um ihr Vieh weiden zu lassen und Heu zu ernten. Unsere Vorfahren holzten dafür immer mehr Wälder ab. Das Wisent hatte also immer weniger Platz.



Dazu kam, dass die Menschen damals das Wisent zum Fressen gern hatten und den "König des Waldes" jagten. Beinahe wäre so das Wisent in Europa ausgestorben.