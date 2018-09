ZDFtivi | logo! - So sozial (6/6)

Das sind KIN One und KIN Two. Auch diese Geräte haben noch eine Tastatur. So alt sind sie aber gar nicht. Sie wurden ab 2010 verkauft, waren aber nie wirklich erfolgreich. Die Entwickler bezeichneten sie als "Social Phones", da sie für soziale Netzwerke wie Facebook besonders geeignet sein sollten.